Le donne over 50 e 60 anni stanno attirando l’attenzione nel panorama pubblico e mediatico, con figure come Rachel Weisz che continuano a lavorare e mostrare la loro presenza. Questa tendenza segna un cambiamento rispetto agli stereotipi tradizionali sulla bellezza e l’età, sfidando le convenzioni e dimostrando che l’esperienza e l’eleganza rimangono protagoniste. La loro influenza si fa sentire in vari settori, dalla moda al cinema.

Le donne over 50 e 60 anni stanno cambiando il mondo. Sì, forse, più ancora della tanto citata e indagata, Gen Z. Sono loro, che hanno passato di tanto o di poco la menopausa (l’ adolescenza dell’età adulta, come si comincia a chiamare), a mostrare come la vita sia ancora più bella dopo una certa età. E la serie Vladimir su Netflix ne è l’esempio contemporaneo più esplicito, grazie anche a una magnifica Rachel Weisz (56 anni appena compiuti nella vita reale). Queste donne, nate negli Anni 60 e 70 stanno rompendo tabù impensabili, fino a pochi anni fa. A cominciare dal desiderio, dal sesso, dall’amore (spesso con partner di molto più giovani), come la serie (imperdibile!) mostra. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Vladimir, Rachel Weisz e la bellezza fatale delle donne over 50

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