Vivo morto talpa di Israele | che fine ha fatto Esmail Qaani?

Esmail Qaani, figura di spicco della Repubblica Islamica, è al centro di molte speculazioni riguardo alla sua situazione attuale. La sua presenza o assenza non è chiara, e si parla di un possibile coinvolgimento nelle dinamiche di potere del paese. Qaani, che occupa una posizione di rilievo, è stato visto o menzionato in diverse occasioni, ma il suo stato attuale rimane incerto.

C’è un uomo ai vertici della Repubblica Islamica che sembra guardare il Grande e il Piccolo Satana dicendo: “prova a prendermi”. È Esmail Qaani, erede del generale Soleimani e capo del reparto d’élite delle Guardie della rivoluzione. Dato per morto diverse volte e sempre riapparso in ottima salute, quello sulla sua capacità di scampare ad attentati e persino ai recenti raid è un mistero che si infittisce. Mentre la cosiddetta “strategia della decapitazione” svuota i vertici della Repubblica Islamica, di Qaani si sa molto poco, e si fa largo un’ipotesi che esiste da anni, ma oggi assume un peso maggiore: Qaani sarebbe un infiltrato del Mossad, una talpa interna al regime che avrebbe negli anni facilitato a Israele il compito di decimare i leader del Nezam. 🔗 Leggi su It.insideover.com

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