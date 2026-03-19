Oggi alle 18.30 si terrà a Grosseto, nella libreria 'QB' in piazza Pacciardi, la presentazione del libro di Stefano Adami, pubblicato da Effigi. L'evento vedrà la partecipazione dell'autore e sarà l'occasione per conoscere le due vite di Adami attraverso le sue parole e le sue esperienze. La presentazione si svolgerà in un ambiente dedicato agli incontri culturali e alla letteratura.

Sarà presentato oggi alle 18.30 nella libreria ’QB’, in piazza Pacciardi, a Grosseto, il libro di Stefano Adami (nella foto), pubblicato da Effigi. All’incontro interverranno l’autore e l’editore Mario Papalini. Un appuntamento dedicato a un’opera intensa e profondamente autentica, che affronta il tema della malattia e della ricostruzione personale con uno sguardo diretto e privo di retorica. "Il pomeriggio del 23 maggio del 2019, poco dopo le 3, sono morto – dice Adami –. Questo è quello che è successo dopo". Si apre così ’ Viva voce ’, un diario che racconta con straordinaria lucidità le conseguenze di un ictus e il lungo percorso di riabilitazione che ne è seguito. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - ’Viva voce’. Le due vite di Adami

Articoli correlati

Leggi anche: Kate Hudson e Hugh Jackman in ?Song sung blue?, il sogno americano in musica: «Noi, due vite e una sola voce»

Leggi anche: Chi sono le Bambole di Pezza: le due vite della band

L’ALBERO DEI BAMBINI - Canzone di Natale - Testo di Angela Rosa Nigro

Contenuti utili per approfondire Viva voce

Discussioni sull' argomento ’Viva voce’. Le due vite di Adami; Traduzione simultanea, metti le cuffie e parli anche il giapponese: da Apple a Google (e Vasco); Due giorni a Chambéry, iscrivetevi alla gita de La Voce e Il Tempo!; MONET. UNA VITA A COLORI.

’Viva voce’. Le due vite di AdamiSarà presentato oggi alle 18.30 nella libreria ’QB’, in piazza Pacciardi, a Grosseto, il libro di Stefano Adami (nella foto), pubblicato da Effigi. All’incontro interverranno l’autore e l’editore ... lanazione.it

Massimiliano Dona. . Interessante capire dalla viva voce di una addetta ai lavori come aumentano i prezzi alla pompa di carburante! #benzina #aumento #prezzo #carburante - facebook.com facebook

"Viva voce": Stefano Adami racconta l'ictus e la rinascita. Incontro alla libreria Qb - Il Giunco x.com