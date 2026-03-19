Viva il sorteggio facciamo come nella riforma della giustizia La sorprendente e provocatoria modifica al regolamento del Senato depositata dal M5s

Il Movimento 5 stelle ha depositato una modifica al regolamento del Senato che prevede l’adozione del sorteggio come metodo di selezione dei membri. Questa proposta, ispirata alla riforma della giustizia che i grillini avevano criticato, mira a applicare lo stesso sistema anche ai regolamenti parlamentari. La proposta ha suscitato attenzione tra le forze politiche e ha aperto un dibattito sulla modalità di scelta dei rappresentanti.

Il Movimento 5 stelle sembra essersi innamorato del sorteggio previsto dalla riforma della giustizia da loro avversata tanto da averlo eletto a modello anche per i regolamenti parlamentari. Il capogruppo del movimento in Senato, Stefano Patuanelli e la collega Ada Lopreiato hanno infatti depositato una proposta di modifica del regolamento del Senato (il Doc. II n.6) «in materia di elezione a sorteggio dei componenti della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari. Vogliono fare decadere Dario Franceschini & c ed estrarre a sorte i successori. La modifica formale al regolamento di palazzo Madama prevede questo nuovo articolo 19: «La Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari è composta da diciannove Senatori ed è presieduta da un Senatore che la Giunta elegge fra i propri membri appartenenti ai Gruppi di opposizione. 🔗 Leggi su Open.online

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