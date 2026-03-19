Vittozzi seconda nella sprint di Oslo | Hanna Öberg la batte di 5 secondi Jeanmonnot vince la Coppa del Mondo

Vittozzi si piazza al secondo posto nella sprint di Oslo, con Hanna Öberg che la supera di cinque secondi. La sportiva chiude senza errori e realizza una delle sue migliori prestazioni sugli sci. Jeanmonnot si aggiudica la vittoria finale della Coppa del Mondo. La gara vede Vittozzi distanziare le altre concorrenti grazie a una prova solida e senza sbavature.

La sappadina chiude a zero errori e con una delle migliori prove sugli sci della carriera, distanziando nettamente tutte le altre avversarie. Sabato nell’inseguimento proverà a vincere di nuovo Lisa Vittozzi torna sul podio e lo fa con una prestazione di altissimo livello. Nella sprint di Holmenkollen, sulla collina che domina Oslo, l’azzurra chiude seconda alle spalle dell’unica avversaria capace di fare meglio: la svedese Hanna Öberg, vincitrice in 20’20"4 con 5"3 di margine sulla sappadina. Zero errori al poligono per Vittozzi, con una rapidità di esecuzione e una resa sugli sci ai limiti del suo massimo in carriera: la somma di questi fattori non è bastata per il successo, ma ha scavato un solco netto su tutto il resto del gruppo. 🔗 Leggi su Sportface.it

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