Vittozzi seconda nella Sprint di Oslo È il 22° podio azzurro in stagione tra Coppa e Giochi

Vittozzi si piazza seconda nella sprint di Oslo, raggiungendo il 22° podio italiano della stagione tra Coppa del Mondo e Giochi Olimpici. Lisa Vittozzi, in Norvegia, ha concluso con una prova impeccabile al tiro, arrivando alle spalle delle sorelle Oeberg. La competizione si è svolta con condizioni climatiche variabili e ha visto numerosi atleti confrontarsi su un percorso tecnico.

Ancora una grande prestazione di Lisa Vittozzi che, come accaduto una settimana fa a Otepaa, ha chiuso al secondo posto la Sprint. Perfetta al tiro, l’azzurra ha terminato tra le sorelle Oeberg, con Hanna a vincere ed Elvira a chiudere terza. Mentre l’Italia festeggia il record di podi in una singola stagione, la francese Jeanmonnot conquista matematicamente la Coppa del Mondo. Una gara tiratissima la sprint di Holmenkollen, in condizioni di neve difficili che hanno penalizzato le atlete partite con i pettorali più alti. Vittozzi ha chiuso al secondo posto dopo aver battagliato con le sorelle svedesi e le solite francesi. La sappadina, come... 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Vittozzi seconda nella Sprint di Oslo. È il 22° podio azzurro in stagione tra Coppa e Giochi Articoli correlati Vittozzi seconda nella sprint di Oslo: Hanna Öberg la batte di 5 secondi, Jeanmonnot vince la Coppa del MondoLa sappadina chiude a zero errori e con una delle migliori prove sugli sci della carriera, distanziando nettamente tutte le altre avversarie. LIVE Biathlon, Sprint femminile Oslo 2026 in DIRETTA: Lisa Vittozzi insegue il podio in classifica generale!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE della sprint di OSLO-HOLMENKOLLEN (NOR), ultima... Contenuti utili per approfondire Vittozzi seconda nella Sprint di Oslo È... Temi più discussi: Lisa Vittozzi stellare, torna sul podio in Coppa del Mondo: rivivi il 2° posto nella sprint in 130; Vittozzi splende nella sprint! Seconda a un soffio da Simon; Lisa Vittozzi sfiora il successo nella sprint a Otepää. Simon prevale per un soffio; Biathlon - Lisa Vittozzi va a caccia di un nuovo successo nella sprint di Oslo-Holmenkollen: ecco la startlist. Vittozzi seconda nella sprint di Oslo: Hanna Öberg la batte di 5 secondi, Jeanmonnot vince la Coppa del MondoLa sappadina chiude a zero errori e con una delle migliori prove sugli sci della carriera, distanziando nettamente tutte le altre avversarie. Sabato nell'insegu ... sportface.it Lisa Vittozzi brilla ad Oslo: Non potevo fare meglioSoltanto una sontuosa Hanna Oberg nega il successo alla sappadina nella sprint di Oslo, gara d'apertura dell'ultima tappa di Coppa del Mondo ... msn.com Un gigante al traguardo… è Vittozziiiiii! Lisa coglie un bellissimo secondo posto nella sprint femminile dietro Hanna Öberg a Oslo-Holmenkollen, Norvegia, ultima tappa della Coppa del Mondo di biathlon! Ora è a un solo punto dal terzo posto virtuale nell - facebook.com facebook Lisa Vittozzi illumina la scena nella sprint di Oslo Holmenkollen: azzurra in piazza d’onore, vince Hanna Öberg - x.com