Vittoria per 2-1 in casa del Rakow Fiorentina ai quarti di Conference

La Fiorentina ha battuto il Rakow 2-1 in Polonia, confermando il risultato della partita in casa al Franchi. La squadra si è trovata in svantaggio, ha reagito e ha centrato la vittoria che le permette di avanzare ai quarti di finale di Conference League. La gara si è svolta a Sosnowiec, con i viola che hanno mantenuto il successo anche in trasferta.

I viola bissano il successo ottenuto al Franchi vincendo con lo stesso risultato in Polonia SOSNOWIEC (POLONIA) - La Fiorentina va sotto, rimonta e batte per 2-1 il Rakow, conquistando la qualificazione ai quarti di finale di Conference League. Sono Ndour (deviazione di Piccoli, ma la Uefa assegna la rete al centrocampista) e Pongracic a mettere la firma sul successo dei toscani. I padroni di casa si fanno preferire in avvio, ma senza impensierire Christensen in modo serio. Al 33', Fagioli imbuca in area per Kean che ci prova al volo, ma Zych blocca. In pieno recupero, Parisi sgasa sulla sinistra e mette un interessante pallone a rimorchio sul quale piomba Fagioli, che calcia al volo con il sinistro costringendo il portiere alla parata. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Vittoria per 2-1 in casa del Rakow, Fiorentina ai quarti di Conference Articoli correlati Fiorentina in casa Rakow: per andare ai quarti in Conference. Gioca Piccoli, Kean ancora in panca. Morale ritrovato. FormazioniSarà una Fiorentina ancora una volta priva di Moise Kean, quella che stasera, a partire dalle ore 18:45 al Zaglebiowski Park Sportowy di Sosnowiec,... Leggi anche: Fiorentina vince in casa Rakow (1-2) e vola ai quarti di Conference. Gol di Ndour e Pongracic. Scintille Kean-Vanoli. Pagelle Una selezione di notizie su Vittoria per 2 1 in casa del Rakow... Temi più discussi: L’Italia reagisce: tris alla Turchia, Azzurrine ancora in corsa per la qualificazione all’Europeo. Con l’Inghilterra è decisiva; PLOTNYTSKYI IN VISTA DI GARA 2 CON MONZA: FAREMO IL MASSIMO PER PORTARCI LA VITTORIA A CASA E ANDARE AVANTI 2-0; L'Italia di Para ice hockey vince per la prima volta davanti al pubblico di casa; Calcio I risultati delle formazioni saluzzesi nel weekend - Grandi vittorie in Promozione e Terza categoria. Vittoria casalinga per la Torres: battuto il Guidonia 2-1Nella ripresa, al 67’, il raddoppio firmato da Mastinu con un tiro basso dal limite che si infila nell’angolino destro dopo una leggera deviazione. Al 78’ l’arbitro concede un rigore generosissimo per ... unionesarda.it Federico dopo SPAL-Mezzolara 2-1: Vittoria che nasce dalla carica del nostro pubblicoA margine della bella ed entusiasmante vittoria contro il Mezzolara, il direttore sportivo Sandro Federico si è presentato ai microfoni della sala stampa per ringraziare i 6.236 tifosi che hanno creat ... lospallino.com MATTEO Vittoria in scioltezza contro Muller per Berrettini, che si garantisce uno scontro spettacolare contro Bublik al secondo turno @bmwitalia - facebook.com facebook CORAGGIO La vittoria contro gli Stati Uniti tiene vivo il sogno delle azzurre ai Mondiali di curling! Il sesto posto è a portata di mano: per arrivarci serviranno quattro gare perfette! La Nazionale affronta oggi alle 16 la Danimarca, nella notte italiana la Sc x.com