Virginia e l’azienda agricola ereditata dal nonno | I tesori della terra per rilanciare la collina

Nelle colline di Casola Valsenio, un gruppo di giovani donne ha deciso di tornare a lavorare nell’azienda agricola ereditata dal nonno, nonostante le difficoltà legate alle frane che colpiscono la zona. Virginia, una di loro, ha preso in mano le redini dell’azienda per valorizzare i terreni di famiglia e rilanciare l’attività agricola sulla collina. La loro scelta rappresenta un tentativo di preservare il patrimonio di famiglia e di affrontare le sfide del territorio.

Ravenna, 19 marzo 2026 – Nelle colline di Casola Valsenio, martoriate dalle frane, un moto di speranza viene da giovani donne che hanno intrapreso percorsi professionali nell’ambito delle aziende agricole di famiglia. A Sant’Apollinare, la ventinovenne Francesca Pifferi, laureata in Tecnologie alimentari, commercializza i prodotti del castagno. A Trario, Cecilia Schiassi, 25 anni, studi di agraria, dopo che le frane hanno distrutto le sue coltivazioni di ribes e mirtilli, si è dedicata ai castagni e ai prodotti orticoli. A San Rufillo, Genny Morara, 40 anni, alleva chiocciole per uso cosmetico e alimentare. Poi a Renzuno, Virginia Lo Rizzo,... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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