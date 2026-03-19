VIDEO-FOTO Operazione Wolf’s Soccerball | Pasqua falsa maxi sequestro

Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale hanno condotto un'operazione chiamata “Wolf’s Soccerball” che ha portato a un maxi sequestro e a una truffa riguardante una Pasqua falsa. Durante le attività di controllo, sono stati individuati e sequestrati beni e materiali collegati alla frode. Il servizio ha coinvolto diverse unità delle forze di polizia e ha portato all'arresto di alcuni soggetti coinvolti nelle attività illecite.

L’attività di servizio immediatamente sviluppata, ha permesso di rilevare numerosi esercizi commerciali della provincia irpina che ponevano in vendita le confezioni pasquali. L’immediato intervento dei militari del Gruppo Avellino e della Compagnia Ariano Irpino ha permesso di ricostruire l’intera filiera che vede coinvolte sia aziende locali che del casertano e del padovano, consentendo di sequestrare oltre 900 palloni e sciarpe con marchio illegale, nonché individuare i canali di importazione del prodotto illecito, proveniente dalla Cina. All’esito delle attività di servizio – che ha visto coinvolti anche finanzieri del Comando Provinciale di Caserta e Padova – sono stati segnalati alle Procure della Repubblica competenti i legali rappresentanti di cinque imprese, tra cui importatore, distributore e singoli esercenti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - VIDEO-FOTO/ Operazione “Wolf’s Soccerball”: Pasqua “falsa”, maxi sequestro Articoli correlati Maxi sequestro di fuochi d’artificio: oltre una tonnellata di materiale illegale. Nei guai 60enne | FOTO e VIDEOOltre una tonnellata di fuochi d’artificio detenuti illegalmente, pronti per essere immessi sul mercato in vista delle festività di fine anno. Maxi operazione contro il mercato nero dell'argento, sequestratati 15,7 milioni di euro e 15 indagati: coinvolta anche Pescara [FOTO-VIDEO]Un sequestro preventivo di beni per più di 15 milioni e 700mila euro pari al profitto scaturente da un’articolata frode fiscale, attuata nella...