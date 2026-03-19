Vicario Inter la dirigenza meneghina delinea il piano per riportare il portiere in Italia | i dettagli

La dirigenza dell’Inter sta pianificando un intervento estivo per riportare in Italia il portiere Vicario, sfruttando la crisi del Tottenham e la sua volontà di lasciare il club. La società nerazzurra ha delineato i dettagli dell’operazione e si sta preparando a fare un’offerta. La trattativa si concentra sulla volontà del calciatore e sulla situazione del Tottenham.

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