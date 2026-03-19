Viareggio piange Moreno Iacopini

A Viareggio, la comunità piange Moreno Iacopini, noto insegnante di calcio e figura di riferimento per molti giovani. Persona che, oltre a trasmettere tecniche sportive, offriva un punto di ascolto e supporto a chi cercava un punto di stabilità. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto tra quanti lo conoscevano e avevano condiviso con lui momenti di crescita e confronto.

Insegnava calcio e vita. Era un rifugio sicuro per quei ragazzi che avevano bisogno non solo di un allenatore in grado di spiegare l’abc del calcio (lo stop, colpire di ‘ciatta’, di collo, le giornate con il pallone contro il muro per domare il rimbalzo: esercizi vecchi? Mah) ma anche per fornire un supporto psicologico al momento opportuno: a 96 anni è scomparso Moreno Iacopini, una vita nel calcio dilettantistico e giovanile, coltivata con grande passione (lavorava alla Saspi, la società che gestiva il servizio di raccolta dei rifiuti) e con quella voglia di trasmettere il suo sapere ai ragazzi che ogni giorno erano al campo con la voglia di imparare. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Viareggio piange. Moreno Iacopini Articoli correlati Moreno: “Riparto con Nicole”di Alba Cosentino Per Moreno Donadoni, il rapper genovese lanciato nel 2013 da Amici, il 2026 è iniziato nel segno… Per Moreno Donadoni, il rapper... Unisannio, incontro tra la rettrice Moreno e il consigliere regionale MastellaTempo di lettura: 2 minutiSi è tenuto questa mattina, presso la sede dell’Ateneo in piazza Guerrazzi, un proficuo incontro istituzionale tra il...