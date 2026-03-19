Italia Viva ha deciso di sostenere la candidatura civica di Maria Lina Marcucci per la guida del comune di Viareggio, segnando la fine delle primarie nel territorio. La decisione è stata comunicata ufficialmente e rappresenta una svolta politica nella zona. La scelta di Italia Viva riguarda esclusivamente l’appoggio alla candidata, senza coinvolgere altri candidati o fazioni.

La Versilia cambia rotta politica: il movimento Italia Viva ha scelto di sostenere la candidatura civica di Maria Lina Marcucci alla guida del comune di Viareggio. Questa decisione, annunciata dal responsabile locale Luca Mori, segna una rottura con le primarie interne che non hanno prodotto un vincitore unico. La scelta mira a raccogliere il consenso dell'elettorato moderato e riformista, puntando su una figura esterna ai partiti tradizionali. Il contesto è quello di una città dove le divisioni . 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Viareggio: Italia Viva sceglie Marcucci, fine primarie

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