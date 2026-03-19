Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-03-2026 ore 20 | 25

Alle 20:25 del 19 marzo 2026, Astral Infomobilità ha diffuso aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nella regione Lazio. Il servizio fornisce informazioni sullo stato delle strade e sui possibili disagi in tempo reale, rivolgendosi agli automobilisti e ai pendolari. L’obiettivo è offrire dati utili per consentire spostamenti più informati e sicuri lungo le principali arterie della zona.

Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul grande raccordo anulare code a tratti per traffico intenso tra La Romanina in carreggiata esterna prima di antenna esterna per incidente lunghe code tra le uscite Prenestina e Nomentana mentre è in carreggiata interna sempre per incidente traffico rallentato con code tra Roma Fiumicino e da Aurelia Sud traffico rallentato tra Togliatti e del grande raccordo anulare con difficoltà di immissione in carreggiata esterna mentre in senso contrario si sta in coda tra Portonaccio e la tangenziale est percorrendo la strada statale Pontina incidente... 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-03-2026 ore 20:25 Articoli correlati Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-03-2026 ore 20:25Astral infomobilità mobilità un servizio della regione Lazio iniziamo dal raccordo anulare in carreggiata esterna con le Veline la Roma Fiumicino e... Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-03-2026 ore 19:25Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità servizio della regione Lazio sono in corso i rientri da fine settimana... Una raccolta di contenuti su Viabilità Roma Regione Discussioni sull' argomento Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-03-2026 ore 15:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-03-2026 ore 07:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-03-2026 ore 19:10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-03-2026 ore 16:25. Regione Lazio, un tavolo per poter avviare lo sviluppo di nuove procedure per la dearsenificazione dall’acquaROMA – L’assessore ai Lavori pubblici, alle Politiche di ricostruzione, alla Viabilità e alle Infrastrutture della Regione Lazio, Manuela Rinaldi, all’interno delle attività istituzionali della Region ... online-news.it L’intera regione sta facendo i conti con allagamenti e frane che creano problemi soprattutto alla viabilità. Precipitazioni intense nel Vibonese e nel Reggino - facebook.com facebook