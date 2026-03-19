Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-03-2026 ore 18 | 40

Alle 18:40 del 19 marzo 2026, Astral infomobilità ha diffuso aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nel Lazio. Il servizio, fornito dalla regione, informa gli utenti sulle condizioni del traffico e eventuali criticità sulle strade principali della zona. L'obiettivo è tenere i cittadini aggiornati in tempo reale per facilitare gli spostamenti quotidiani.

Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul grande raccordo anulare con attacchi per traffico in Roma Fiumicino e Romanina in carreggiata esterna Rimanendo in esterna per incidente lunghe code tra le uscite Prenestina e Nomentana mentre è in carreggiata interna si sta in coda per l'intenso traffico tra Laurentina Roma Fiumicino Aurelia è più avanti tra le uscite Bufalotta Roma Teramo su tratto Urbano coda altezza Portonaccio direzione tangenziale est mentre in senso contrario lunghe code tra la tangenziale ed il grande raccordo sulla a91 Roma Fiumicino rallentamenti e code tra via... 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-03-2026 ore 18:40 Articoli correlati Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-03-2026 ore 19:40Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio code sulla via Cristoforo Colombo... Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-03-2026 ore 19:40Astral infomobilità servizio della regione Lazio iniziamo ad andare a controllare in carreggiata esterna code a tratti dalla Roma è Roma sud e mentre... Contenuti e approfondimenti su Viabilità Roma Regione Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-03-2026 ore 15:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-03-2026 ore 13:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-03-2026 ore 07:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-03-2026 ore 19:10. Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-03-2026 ore 17:25Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul grande raccordo anulare con la tratti per ... romadailynews.it Regione Lazio, un tavolo per poter avviare lo sviluppo di nuove procedure per la dearsenificazione dall’acquaROMA – L’assessore ai Lavori pubblici, alle Politiche di ricostruzione, alla Viabilità e alle Infrastrutture della Regione Lazio, Manuela Rinaldi, all’interno delle attività istituzionali della Region ... online-news.it L’intera regione sta facendo i conti con allagamenti e frane che creano problemi soprattutto alla viabilità. Precipitazioni intense nel Vibonese e nel Reggino - facebook.com facebook