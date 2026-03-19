Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-03-2026 ore 18 | 10

Alle ore 18:10 del 19 marzo 2026, Astral Infomobilità ha comunicato aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nel Lazio. Il servizio fornisce informazioni in tempo reale sulle condizioni delle strade e sui possibili disagi in corso. La piattaforma è dedicata a condividere dati utili per chi si sposta nella regione, offrendo dettagli sulle principali arterie e eventuali criticità presenti.

Astral infomobilità trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul grande raccordo anulare con la tratti per traffico tra Roma Fiumicino e Romanina è più avanti tra le uscite Prenestina Tiburtina in carreggiata esterna mentre in carreggiata interna si sta in coda per l'intenso traffico tra Laurentina ad Ostiense Roma Fiumicino e da prega e più avanti le uscite Bufalotta Roma Teramo sul tratto Urbano code altezza Portonaccio direzione tangenziale est sulla a91 Roma Fiumicino rallentamenti e code tra via Isacco Newton e la Colombo nei due sensi di marcia in via Pontina traffico rallentato con code tra Tivoli. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-03-2026 ore 18:10 Articoli correlati Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-03-2026 ore 19:10Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio iniziamo subito con lunghi in... Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-03-2026 ore 19:10Astral infomobilità servizio della regione Lazio ha un incidente sulla A1 Roma Napoli tra Colleferro e Anagni direzione Napoli prestare attenzione... Una selezione di notizie su Viabilità Roma Regione Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-03-2026 ore 15:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-03-2026 ore 13:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-03-2026 ore 07:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-03-2026 ore 19:10. Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-03-2026 ore 17:25Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul grande raccordo anulare con la tratti per ... romadailynews.it Regione Lazio, un tavolo per poter avviare lo sviluppo di nuove procedure per la dearsenificazione dall’acquaROMA – L’assessore ai Lavori pubblici, alle Politiche di ricostruzione, alla Viabilità e alle Infrastrutture della Regione Lazio, Manuela Rinaldi, all’interno delle attività istituzionali della Region ... online-news.it L’intera regione sta facendo i conti con allagamenti e frane che creano problemi soprattutto alla viabilità. Precipitazioni intense nel Vibonese e nel Reggino - facebook.com facebook