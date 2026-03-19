Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-03-2026 ore 15 | 25

Alle 15:25 del 19 marzo 2026, Astral Infomobilità ha diffuso un aggiornamento sulla viabilità a Roma e nel Lazio. Il servizio, gestito dalla regione, fornisce informazioni in tempo reale sullo stato delle strade e sui possibili disagi alla circolazione. L’obiettivo è mantenere gli automobilisti aggiornati sulle condizioni del traffico e facilitare gli spostamenti quotidiani.

Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio per correndo il grande raccordo anulare un INCI del traffico Roma Fiumicino da Ostiense in carreggiata esterna Rimanendo in esterna code per traffico intenso tra Laurentina e Romanina mentre in carreggiata interna un incidente rallenta il traffico tra Cassia bis e sala rimanendo interna rallentamenti tra le uscita Nomentana e Roma Teramo sul tratto Urbano cosa altezza Portonaccio direzione tangenziale est mentre in senso contrario si rallenta tra la Togliatti e lo svincolo per torce para percorrendo la a91 Roma Fiumicino si sta in coda per. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-03-2026 ore 15:25 Articoli correlati Viabilità Roma Regione Lazio del del 15-03-2026 ore 19:25Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio con le autostrade sulla A24... Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-03-2026 ore 15:25Astral infomobilità trovati dalla redazione di infomobilità un servizio della regione Lazio Iniziamo dalla Cristoforo Colombo dobbiamo code per... Una selezione di notizie su Viabilità Roma Regione Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-03-2026 ore 15:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-03-2026 ore 13:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-03-2026 ore 07:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-03-2026 ore 19:10. Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-03-2026 ore 18:40Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio iniziamo subito con lunghi in colonna ... romadailynews.it Regione Lazio, un tavolo per poter avviare lo sviluppo di nuove procedure per la dearsenificazione dall’acquaROMA – L’assessore ai Lavori pubblici, alle Politiche di ricostruzione, alla Viabilità e alle Infrastrutture della Regione Lazio, Manuela Rinaldi, all’interno delle attività istituzionali della Region ... online-news.it L’intera regione sta facendo i conti con allagamenti e frane che creano problemi soprattutto alla viabilità. Precipitazioni intense nel Vibonese e nel Reggino - facebook.com facebook