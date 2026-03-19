Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-03-2026 ore 13 | 25

Alle ore 13:25 del 19 marzo 2026, Astral infomobilità ha diffuso aggiornamenti in tempo reale sulla viabilità a Roma e nel Lazio. Il servizio fornisce informazioni sul traffico e sulle condizioni delle strade, consentendo agli utenti di pianificare gli spostamenti in modo più preciso. L'informazione è disponibile attraverso il canale ufficiale di Astral infomobilità, che monitora costantemente la situazione del traffico nella regione.

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio Pontina causa di un incidente che ha coinvolto più veicoli ci sono incolonnamenti tra Spinaceto e via di Vallerano Verso il raccordo raccomandiamo la dovuta prudenza ci spostiamo sulla Salaria dove per la presenza di un cantiere Ci sono code tra l'aeroporto dell'Urbe la tangenziale est in direzione del centro ricordiamo che su questo tratto si transita su carreggiata in chiusura non Sport stasera allo stadio Olimpico va in scena l'Europa League con il ritorno degli ottavi di finale tra la Roma e il Bologna con calcio d'inizio alle... 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-03-2026 ore 13:25 Articoli correlati Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-03-2026 ore 13:25Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio incidenti in A1 sulla direttrice... Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-03-2026 ore 13:25Astral infomobilità di nuovo Bentrovati col informazione con il traffico in tempo reale di Astral infomobilità servizio della regione Lazio... Una raccolta di contenuti su Viabilità Roma Regione Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-03-2026 ore 07:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-03-2026 ore 19:10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-03-2026 ore 18:40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-03-2026 ore 17:25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-03-2026 ore 18:40Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio iniziamo subito con lunghi in colonna ... romadailynews.it Regione Lazio, un tavolo per poter avviare lo sviluppo di nuove procedure per la dearsenificazione dall’acquaROMA – L’assessore ai Lavori pubblici, alle Politiche di ricostruzione, alla Viabilità e alle Infrastrutture della Regione Lazio, Manuela Rinaldi, all’interno delle attività istituzionali della Region ... online-news.it L’intera regione sta facendo i conti con allagamenti e frane che creano problemi soprattutto alla viabilità. Precipitazioni intense nel Vibonese e nel Reggino - facebook.com facebook