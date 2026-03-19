Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-03-2026 ore 12 | 25

Alle 12:25 del 19 marzo 2026, Astral ha diffuso aggiornamenti in tempo reale riguardanti la viabilità a Roma e nella regione Lazio. Il servizio Astral infomobilità fornisce le ultime notizie sulla situazione del traffico, consentendo agli utenti di avere informazioni aggiornate sulla circolazione stradale e sugli eventuali disagi in corso nella zona.

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio a 24 Roma Teramo segnalato un incidente tra carsoli-oricola In entrambe le direzioni incidente che al momento non provoca disagi al traffico raccomandiamo Comunque la dovuta attenzione rallenta il traffico invece un altro incidente avvenuto sulla Flaminia con incolonnamenti tra il raccordo è via due ponti in direzione del centro sempre verso il centro code sulla Salaria tra l'aeroporto dell'Urbe la tangenziale est ricordiamo che su questo tratto per la presenza di un cantiere si transita su carreggiata ridotta a sud della capitale traffico intenso sulla Pontina con i coronamenti tra Spinaceto e il raccordo da Gianguido Lombardi e Astral infomobilità tutto più tardi un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-03-2026 ore 12:25 Articoli correlati Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-03-2026 ore 12:25Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul Raccordo Anulare in interna incidente risolto... Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-03-2026 ore 12:25Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul grande raccordo anulare un incidente rallenta... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Viabilità Roma Regione Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-03-2026 ore 07:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-03-2026 ore 19:10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-03-2026 ore 18:40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-03-2026 ore 17:25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-03-2026 ore 19:40Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio code sulla via Cristoforo Colombo al ... romadailynews.it Regione Lazio, un tavolo per poter avviare lo sviluppo di nuove procedure per la dearsenificazione dall’acquaROMA – L’assessore ai Lavori pubblici, alle Politiche di ricostruzione, alla Viabilità e alle Infrastrutture della Regione Lazio, Manuela Rinaldi, all’interno delle attività istituzionali della Region ... online-news.it L’intera regione sta facendo i conti con allagamenti e frane che creano problemi soprattutto alla viabilità. Precipitazioni intense nel Vibonese e nel Reggino - facebook.com facebook