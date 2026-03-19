Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-03-2026 ore 11 | 25

Alle 11:25 del 19 marzo 2026, Astral infomobilità ha pubblicato nuovi aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nella regione Lazio. Il servizio fornisce informazioni in tempo reale sugli sviluppi del traffico e sulle condizioni delle strade. Gli utenti possono consultare le ultime notizie riguardanti la situazione delle principali arterie stradali e i possibili disagi in corso.

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio a 24 Roma Teramo segnalato un incidente tra carsoli-oricola In entrambe le direzioni incidente che al momento non provoca disagi al traffico raccomandiamo Comunque la dovuta attenzione rallenta il traffico invece un altro incidente avvenuto sulla Flaminia con incolonnamenti tra il raccordo è via due ponti in direzione del centro sempre verso il centro code sulla Salaria tra l'aeroporto dell'Urbe la tangenziale est ricordiamo che su questo tratto per la presenza di un cantiere si transita su carreggiata ridotta a sud della capitale traffico intenso sulla Pontina con i coronamenti tra Spinaceto e il raccordo da Gianguido Lombardi e Astral infomobilità tutto più tardi un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-03-2026 ore 11:25 Articoli correlati Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-03-2026 ore 11:25Astral infomobilità saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulla Urbano della Roma Teramo... Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-03-2026 ore 11:25Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio percorrendo il tratto Urbano della A24 si... Contenuti utili per approfondire Viabilità Roma Regione Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-03-2026 ore 07:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-03-2026 ore 18:40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-03-2026 ore 17:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-03-2026 ore 19:40. Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-03-2026 ore 08:40Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità servizio della regione Lazio nel traffico intenso sulle principali arterie ... romadailynews.it Regione Lazio, un tavolo per poter avviare lo sviluppo di nuove procedure per la dearsenificazione dall’acquaROMA – L’assessore ai Lavori pubblici, alle Politiche di ricostruzione, alla Viabilità e alle Infrastrutture della Regione Lazio, Manuela Rinaldi, all’interno delle attività istituzionali della Region ... online-news.it L’intera regione sta facendo i conti con allagamenti e frane che creano problemi soprattutto alla viabilità. Precipitazioni intense nel Vibonese e nel Reggino - facebook.com facebook