Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-03-2026 ore 10 | 25

Alle 10:25 del 19 marzo 2026, Astral infomobilità ha diffuso aggiornamenti in tempo reale sulla viabilità a Roma e nella regione Lazio. Il servizio fornisce notizie sulla situazione del traffico e eventuali disagi lungo le principali strade e autostrade della zona. Le informazioni vengono trasmesse attraverso i canali ufficiali di Astral infomobilità per aiutare gli automobilisti a pianificare gli spostamenti.

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio attenzione perché è in transito sulla Casilina nei pressi di colonna a causa di un incidente Ci sono code tra laghetto e la Borghesiana In entrambe le direzioni ci buttiamo sul tratto Urbano della A24 dove si procede a rilento tra Portonaccio e la tangenziale est in direzione del centro sempre verso il centro code sulle consolari Flaminia Salaria rispettivamente tra il raccordo e via due ponti e tra l'aeroporto dell'Urbe e la tangenziale est ricordiamo che su questo tratto per la presenza di un cantiere sitran su carreggiata ridotta... 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-03-2026 ore 10:25 Articoli correlati Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-03-2026 ore 19:10Astral infomobilità servizio della regione Lazio ha un incidente sulla A1 Roma Napoli tra Colleferro e Anagni direzione Napoli prestare attenzione... Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-03-2026 ore 10:25Astral infomobilità saluto Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio il traffico non è più bloccato sulla... Altri aggiornamenti su Viabilità Roma Regione Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-03-2026 ore 07:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-03-2026 ore 19:10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-03-2026 ore 18:40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-03-2026 ore 19:40. Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-03-2026 ore 08:40Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità servizio della regione Lazio nel traffico intenso sulle principali arterie ... romadailynews.it Regione Lazio, un tavolo per poter avviare lo sviluppo di nuove procedure per la dearsenificazione dall’acquaROMA – L’assessore ai Lavori pubblici, alle Politiche di ricostruzione, alla Viabilità e alle Infrastrutture della Regione Lazio, Manuela Rinaldi, all’interno delle attività istituzionali della Region ... online-news.it L’intera regione sta facendo i conti con allagamenti e frane che creano problemi soprattutto alla viabilità. Precipitazioni intense nel Vibonese e nel Reggino - facebook.com facebook