Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-03-2026 ore 09 | 40

Alle 09:40 del 19 marzo 2026, Astral ha diffuso aggiornamenti in tempo reale sulla viabilità a Roma e nella regione Lazio. Il servizio di infomobilità fornisce informazioni aggiornate sui flussi di traffico e eventuali interruzioni, aiutando gli automobilisti a pianificare gli spostamenti. Le comunicazioni vengono trasmesse attraverso canali dedicati per garantire un flusso costante di dati ai cittadini.

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio l'attenzione per chi è in transito sulla Casilina nei pressi di colonna a causa di un incidente Ci sono code tra laghetto e la Borghesiana in direzione Roma è proprio verso la città il traffico è intenso sulle principali arterie in entrata nel dettaglio abbiamo code sul tratto Urbano della A24 a partire da via Fiorentini fino alla tangenziale est Torre anche sulla roma-fiumicino tra Parco dei Medici e viale Isacco Newton e sulle consolari Flaminia e Salaria rispettivamente tra il raccordo è via due ponti e tra l'aeroporto dell'Urbe... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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