Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-03-2026 ore 09 | 10

Alle 09:10 del 19 marzo 2026, Astral ha diffuso aggiornamenti in tempo reale sulla viabilità a Roma e nel Lazio tramite il servizio Astral infomobilità. Questi aggiornamenti riguardano le condizioni del traffico, eventuali incidenti e deviazioni in corso nella zona. La piattaforma fornisce informazioni costantemente aggiornate per aiutare gli automobilisti a pianificare i loro spostamenti.

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul Raccordo Anulare a causa di un incidente Ci sono code in carreggiata interna tra le uscite Settebagni Bufalotta proseguendo un interna code per traffico intenso tra Casilina e Appia in carreggiata un post code a tratti a partire dalla Roma Fiumicino fino alla Tuscolana traffico intenso anche sulle principali arterie in entrata verso la città iniziamo dal tratto Urbano della A24 dove abbiamo code a tratti a partire da Tor Cervara fino alla tangenziale est verso il centro sempre in direzione centro code sulla roma-fiumicino tra. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-03-2026 ore 09:10 Articoli correlati Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-03-2026 ore 19:10Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura un incidente sulla... Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-03-2026 ore 09:10Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura il raccordo anulare... Una selezione di notizie su Viabilità Roma Regione Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-03-2026 ore 07:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-03-2026 ore 18:40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-03-2026 ore 18:40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-03-2026 ore 08 | 40. Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-03-2026 ore 08:40Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità servizio della regione Lazio nel traffico intenso sulle principali arterie ... romadailynews.it Regione Lazio, un tavolo per poter avviare lo sviluppo di nuove procedure per la dearsenificazione dall’acquaROMA – L’assessore ai Lavori pubblici, alle Politiche di ricostruzione, alla Viabilità e alle Infrastrutture della Regione Lazio, Manuela Rinaldi, all’interno delle attività istituzionali della Region ... online-news.it L’intera regione sta facendo i conti con allagamenti e frane che creano problemi soprattutto alla viabilità. Precipitazioni intense nel Vibonese e nel Reggino - facebook.com facebook