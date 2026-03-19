Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-03-2026 ore 08 | 40

Alle 8:40 del 19 marzo 2026, Astral ha diffuso aggiornamenti in tempo reale sulla viabilità a Roma e nella regione Lazio attraverso il proprio servizio di infomobilità. Le informazioni riguardano lo stato del traffico, eventuali incidenti e chiusure lungo le principali direttrici. Il sistema di aggiornamenti permette ai cittadini di consultare dati sempre aggiornati per pianificare gli spostamenti nella zona.

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità servizio della regione Lazio nel traffico intenso sulle principali arterie in entrata verso la città Come di consueto in questo orario iniziamo dal tratto Urbano della A24 dove abbiamo code a tratti a partire da Tor Cervara fino alla tangenziale est in direzione del centro sempre verso il centro code sulla roma-fiumicino tra Parco dei Medici e viale Isacco Newton e consolari Flaminia Salaria rispettivamente tra il raccordo e via due ponti e tra l'aeroporto dell'Urbe e la tangenziale est ricordiamo che su questo tratto per la presenza di cantieri si transita su. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-03-2026 ore 08:40 Articoli correlati Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-03-2026 ore 08:40Astral infomobilità saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio riapertura incidente in A1 sulla... Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-03-2026 ore 08:40Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con le code sulla Pontina... Una raccolta di contenuti su Viabilità Roma Regione Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-03-2026 ore 07:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-03-2026 ore 18:40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-03-2026 ore 18:40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-03-2026 ore 08 | 40. Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-03-2026 ore 17:25Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio circolazione al momento rallentata ... romadailynews.it Regione Lazio, un tavolo per poter avviare lo sviluppo di nuove procedure per la dearsenificazione dall’acquaROMA – L’assessore ai Lavori pubblici, alle Politiche di ricostruzione, alla Viabilità e alle Infrastrutture della Regione Lazio, Manuela Rinaldi, all’interno delle attività istituzionali della Region ... online-news.it L’intera regione sta facendo i conti con allagamenti e frane che creano problemi soprattutto alla viabilità. Precipitazioni intense nel Vibonese e nel Reggino - facebook.com facebook