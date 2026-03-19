Via Diaz lancia la petizione | No ai rincari dei parcheggi 200 firme in cinque giorni

I commercianti di via Diaz hanno avviato una petizione contro l’aumento dei prezzi dei parcheggi comunali, raccogliendo 200 firme in soli cinque giorni. La protesta nasce a due settimane dall’implementazione del nuovo piano sosta, che ha portato ai rincari. La petizione viene presentata come risposta alla recente modifica delle tariffe, senza ulteriori commenti o analisi.

A due settimane dall’entrata in vigore del nuovo piano sosta, i commercianti di via Diaz hanno lanciato una petizione contro il rincaro dei parcheggi comunali. E in pochi giorni – hanno iniziato a spargere la voce lo scorso venerdì – hanno raccolto circa 200 firme. A muoversi è stato Giovanni De Rose, tra i soci dell’omonima pizza al taglio, che si è rivolto alla consigliera comunale della lista civica La Pigna Veronica Verlicchi per un supporto tecnico. Così, una volta ritirati i fogli, De Rose ha chiamato a raccolta gli altri commercianti della via da tempo è in sofferenza ottenendo subito riscontro positivo e adesione dai colleghi. "Il centro storico soffre e il nuovo piano sosta è un’ulteriore stangata – spiega De Rose –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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