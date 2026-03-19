Ventura sulla Nazionale post 2006 | Il problema non è mai stato il ct
Un estratto dell'ultima puntata di "Tutti Teorici" ( guarda il video completo su YouTube ) con ospite Gian Piero Ventura: così l'ex ct sui problemi della Nazionale, che a fine mese affronterà i playoff per qualificarsi al Mondiale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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