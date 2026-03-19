Un estratto dell'ultima puntata di "Tutti Teorici" ( guarda il video completo su YouTube ) con ospite Gian Piero Ventura: così l'ex ct ha parlato della sua esperienza in Nazionale e del grande rimpianto che ne è collegato. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Ventura: “Nazionale? Mi sono pentito dopo 20 giorni”

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