Venezia maxifurto Prada | rubate scarpe da centinaia di migliaia di euro

A Venezia, un commando ha fatto irruzione in uno stabilimento Prada, bloccando l’ingresso con diversi furgoni. Durante l’azione, sono state sottratte scarpe per un valore che si aggira in centinaia di migliaia di euro. L’episodio si è verificato nel Veneziano e coinvolge un furto di grande portata, con i responsabili che sono fuggiti prima dell’intervento delle forze dell’ordine.

Un commando irrompe nell'ingresso di uno stabilimento nel Veneziano e ostruisce la via d'accesso utilizzando dei furgoni AVenezianelle prime ore di oggi, unfurto di centinaia di scarpe firmate, del valore complessivo didiverse centinaia di migliaia di euro, ha colpito lo stabilimentoPradasituato a Dolo. L’azione, avvenuta intorno alle 4:00 del mattino, sarebbe stata orchestrata da ungruppo di sei o sette persone. Secondo le prime indagini, il commando avrebbe utilizzato alcuniveicoli per sfondare l’ingresso dell’edificio. Successivamente, furgoni e automobili, tutte risultate rubate, sono statipiazzati strategicamente per bloccare l’accesso alla vigilanza e alle forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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