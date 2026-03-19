Vendita Gambro | 500 posti a rischio il distretto

Da ameve.eu 19 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una vertenza nel distretto biomedicale del modenese mette a rischio 500 posti di lavoro a causa della vendita di Gambro. La questione riguarda la possibile ripercussione sulla produzione e sull’occupazione nella regione. La situazione coinvolge direttamente l’azienda e i lavoratori, generando preoccupazioni tra le comunità locali. La vicenda si svolge in un momento di incertezza per il settore biomedicale nell’Emilia-Romagna.

Il distretto biomedicale del modenese si trova al centro di una vertenza che potrebbe ridisegnare le mappe produttive dell’Emilia-Romagna. La Gambro Vantive, situata a Medolla e gestita dal fondo americano Carlyle, è messa in vendita senza che sia ancora noto l’acquirente finale. Circa 500 lavoratori vivono questa incertezza mentre la Regione Emilia-Romagna prepara un tavolo nazionale per il 23 marzo a Roma. L’annuncio della vendita ha scatenato un’onda d’urto nel tessuto industriale locale, minacciando non solo i posti di lavoro ma l’intera filiera delle apparecchiature per la dialisi. Il timore principale è uno smembramento dell’azienda o un trasferimento della produzione fuori dall’Italia, un destino che ha già colpito altri settori come l’automotive e l’agricoltura. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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