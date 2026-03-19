Velletri | 30 musicisti trasformano il dialetto

A Velletri, trenta musicisti dell’Orchestra del Paese Immobile hanno interpretato il dialetto locale, creando un progetto musicale che mira a promuovere il cambiamento sociale. L’obiettivo è mostrare che anche le realtà provinciali possono essere protagoniste di iniziative innovative, attraverso l’uso della musica come strumento di espressione e coinvolgimento comunitario. La performance ha coinvolto diversi artisti e si è svolta nel centro storico della città.

L’Orchestra del Paese Immobile trasforma il dialetto di Velletri in uno strumento di cambiamento sociale, sfidando l’idea che le realtà provinciali siano destinate all’immobilità. Questo progetto artistico, nato durante la pandemia da un nucleo iniziale che oggi conta quasi trenta membri, utilizza la musica per far parlare le radici locali e promuovere una coscienza civile attiva. Il gruppo dimostra come la lingua locale non sia un vincolo ma una chiave per rompere i confini e spostare l’attenzione dal passato verso il futuro. La scintilla che ha dato vita a questa iniziativa è stata la scoperta della musicalità intrinseca presente nel dialetto velletrano, un idioma mai profondamente esplorato prima d’ora. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Velletri: 30 musicisti trasformano il dialetto Articoli correlati Velletri. Scoperta a Velletri banda specializzata nelle truffe ai danni dell’Inps. 3 arresti e 21 persone denunciateCronache Cittadine VELLETRI – Un’organizzazione dedita a frodi ai danni dell’Inps è stata smantellata a Velletri dai Finanzieri del Comando... Zona 30 a Castelfranco: 3 isole di sicurezza trasformano il quartiereIl quartiere residenziale di Castelfranco Emilia, noto come zona Monti, è ufficialmente diventato una Zona 30 a seguito del completamento dei lavori...