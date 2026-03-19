Papa Francesco la firmò dieci anni fa, e fu un gesto tra i più carichi di attese, significati e conseguenze del suo pontificato; l’esortazione apostolica “Amoris Laetitia”, cioè “La gioia dell’amore”, è un luminoso messaggio di speranza, un insegnamento prezioso da continuare ancora ad approfondire oggi, ha scritto oggi il successore Papa Leone XIV commemorando l’anniversario. Servizio di Paolo Fucili TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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Vaticano, “Amoris Laetitia” di Papa Francesco compie dieci anni

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