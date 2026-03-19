Roma si appresta a ospitare una mostra dedicata a Vasari, figura chiave del Rinascimento italiano, che approfondisce la nascita della maniera moderna. L’evento mette in evidenza il ruolo di Vasari nel panorama artistico e culturale dell’epoca, evidenziando le sue opere e il suo contributo alla storia dell’arte. La città si prepara a offrire un’occasione per conoscere meglio questa figura di rilievo.

La città eterna si prepara a celebrare una delle figure intellettuali e artistiche più influenti dell’intero Rinascimento italiano. I Musei Capitolini inaugurano infatti un percorso espositivo straordinario, pensato per chiudere idealmente le celebrazioni per i 450 anni dalla morte del poliedrico maestro aretino. Durante la partecipata conferenza stampa di presentazione, illustri personalità del panorama culturale hanno introdotto le chiavi di lettura del progetto. A prendere la parola per illustrare i contenuti e l’ambizione dell’evento sono state figure di primo piano, tra cui la curatrice dell’esposizione, Alessandra Baroni, il Sovrintendente Capitolino ai Beni Culturali, Claudio Parisi Presicce, e la Direttrice dei Musei Vaticani, Barbara Jatta. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Vasari e Roma: la genesi della maniera moderna

Articoli correlati

Cultura: da marzo la mostra “Vasari e Roma” ospitata ai Musei CapitoliniRoma celebra Giorgio Vasari con la mostra "Vasari e Roma", esplorando il suo legame con la città eterna e la sua carriera artistica.

Leggi anche: Vasari e Roma: il genio del Rinascimento ai Musei Capitolini

Tutto quello che riguarda Vasari e Roma la genesi della maniera...

Temi più discussi: Vasari e Roma; Roma: Vasari e Roma - Mostre tematiche nel Lazio - Musei Capitolini; Vasari e Roma; Due opere di Livorno in mostra a Roma.

Vasari e Roma, tra vocazione e arte matura dell’artista aretinoRoma, 19 mar. (askanews) – Un omaggio a uno dei grandi protagonisti del Rinascimento, considerato il primo storico dell’arte moderna, attraverso il suo legame con la Città Eterna. La mostra Vasari e ... askanews.it

Vasari protagonista ai Musei Capitolini: in mostra il legame con Roma20 marzo 2026, ai Musei Capitolini la mostra Vasari e Roma, ospitata a Palazzo Caffarelli e dedicata al profondo legame tra il celebre artista aretino e la città ... ilmessaggero.it

"Vasari e Roma", tra vocazione e arte matura dell'artista aretino x.com

Pittore, architetto, abilissimo cortigiano e primo grande narratore della storia dell’arte italiana. Ad Arezzo, in compagnia di Jacopo Veneziani entriamo nella casa di Giorgio Vasari. Da lunedì 23 marzo, dal lunedì al venerdì alle 20.20 su #Rai3, torna Vita da Arti - facebook.com facebook