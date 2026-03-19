Vasari e Roma | la genesi della maniera moderna

Da ezrome.it 19 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma si appresta a ospitare una mostra dedicata a Vasari, figura chiave del Rinascimento italiano, che approfondisce la nascita della maniera moderna. L’evento mette in evidenza il ruolo di Vasari nel panorama artistico e culturale dell’epoca, evidenziando le sue opere e il suo contributo alla storia dell’arte. La città si prepara a offrire un’occasione per conoscere meglio questa figura di rilievo.

La città eterna si prepara a celebrare una delle figure intellettuali e artistiche più influenti dell’intero Rinascimento italiano. I Musei Capitolini inaugurano infatti un percorso espositivo straordinario, pensato per chiudere idealmente le celebrazioni per i 450 anni dalla morte del poliedrico maestro aretino. Durante la partecipata conferenza stampa di presentazione, illustri personalità del panorama culturale hanno introdotto le chiavi di lettura del progetto. A prendere la parola per illustrare i contenuti e l’ambizione dell’evento sono state figure di primo piano, tra cui la curatrice dell’esposizione, Alessandra Baroni, il Sovrintendente Capitolino ai Beni Culturali, Claudio Parisi Presicce, e la Direttrice dei Musei Vaticani, Barbara Jatta. 🔗 Leggi su Ezrome.it

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