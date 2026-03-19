Il Valorugby ha conquistato la seconda posizione in classifica battendo il Biella Rugby Club con il punteggio di 59 a 12 al Mirabello. La partita si è conclusa con un risultato decisivo a favore della squadra di casa, che ha dominante l'incontro dall'inizio alla fine. La vittoria permette al Valorugby di mantenere il secondo posto in campionato.

Il Valorugby ha riconquistato la seconda posizione in classifica sconfiggendo il Biella Rugby Club per 59 a 12 al Mirabello. La vittoria arriva dopo le affermazioni di sabato delle rivali Rovigo, Viadana e Petrarca, mentre le Fiamme Oro scivolano fuori dalla zona play-off. Nove mete hanno segnato la differenza tra i due schieramenti, con una prestazione corale dei Diavoli che ha messo in luce sia l’esperienza dei veterani che il potenziale dei giovani talenti. Il risultato finale riflette un dominio tattico e fisico totale contro una squadra neo-promossa che ha comunque mostrato spiragli di qualità. Il Domino della Classifica e lo Scontro Diretto. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Valorugby: 59-12, il trionfo che ridà il 2° posto

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