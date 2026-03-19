Valentina Liguori è il nuovo amore di Checco Zalone? La dolce vita romana di Luca Medici tra sentimenti e record al cinema

Luca Medici, noto come Checco Zalone, è stato paparazzato nelle strade di Balduina, a Roma, in compagnia di Valentina Liguori. Dopo la conclusione della sua precedente relazione, il comico è stato immortalato mentre passeggiava con la donna, come riportato dal magazine Chi del 18 marzo. Le foto raffigurano i due in atteggiamenti informali e spensierati nel quartiere.

Le strade del quartiere Balduina, a Roma, ospitano la nuova quotidianità di Luca Medici, che dopo la fine della sua storica relazione appare oggi legato a Valentina Liguori, come mostrano nuove foto pubblicate dal magazine Chi del 18 marzo. L'attore, noto universalmente con lo pseudonimo di Checco Zalone, attraversa una fase di profonda trasformazione che intreccia traguardi professionali e rivoluzioni private. Il ritorno nelle sale cinematografiche con la pellicola Buen Camino ha concluso un digiuno artistico durato 5 anni, riaffermando una supremazia testimoniata da incassi vertiginosi che superano i 76 milioni di euro. Questa opera filmica funge da spartiacque, separando i vecchi equilibri dall'attuale presente condiviso con la nuova compagna, avvistata con lui tra pranzi romani e spesa al supermercato. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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