Valditara | Stanco di sentir parlare di scuola italiana indietro Non è così

Durante il congresso Snals-Confsal, il ministro dell’Istruzione ha dichiarato di essere stanco di sentire che la scuola italiana sia indietro rispetto agli altri sistemi europei. In questa occasione, ha affermato che l’immagine della scuola nel paese non corrisponde alla realtà e ha espresso questa opinione alla fine del suo intervento.

In chiusura del suo intervento al congresso Snals-Confsal, il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha contestato apertamente l’immagine di una scuola italiana in ritardo rispetto agli altri sistemi europei, secondo quanto emerge dalla sbobinatura dell’intervento. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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