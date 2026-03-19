Valditara | Stanco di sentir parlare di scuola italiana indietro Non è così VIDEO

Durante il congresso Snals-Confsal, il ministro dell’Istruzione ha affermato di essere stanco di sentire parlare di una scuola italiana indietro, negando questa percezione. Nel suo intervento, ha evidenziato che la realtà del sistema scolastico italiano non corrisponde a questa immagine negativa e ha espresso questa posizione con forza. La sua dichiarazione è stata registrata nella sbobinatura dell’evento.

In chiusura del suo intervento al congresso Snals-Confsal, il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha contestato apertamente l’immagine di una scuola italiana in ritardo rispetto agli altri sistemi europei, secondo quanto emerge dalla sbobinatura dell’intervento. L'articolo Valditara: “Stanco di sentir parlare di scuola italiana indietro. Non è così” VIDEO. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Articoli correlati Valditara: “Stanco di sentir parlare di scuola italiana indietro. Non è così”In chiusura del suo intervento al congresso Snals-Confsal, il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha contestato apertamente... Scuola, Valditara: "Parlare di repressione per il metal detector è ridicolo"“Il metal detector sarà utilizzato su richiesta delle scuole, laddove le scuole riscontrassero problemi, quindi non è il Ministero che dice quale...