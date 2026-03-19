Vadim Cojocari travolto e ucciso a 35 anni a Tor Bella Monaca | caccia al pirata della strada
Vadim Cojocari, 35 anni, è stato investito e ucciso in via di Tor Bella Monaca. Gli agenti della polizia locale di Roma Capitale stanno conducendo le indagini per identificare il conducente dell'auto coinvolta nell'incidente. Al momento, non ci sono ancora dettagli sul veicolo o sul soggetto alla guida. La caccia al pirata della strada prosegue per ricostruire la dinamica dell'incidente.
Gli agenti della polizia locale di Roma Capitale indagano sull'investimento di Vadim Cojocari, travolto e ucciso da un'auto in via di Tor Bella Monaca. È caccia all'auto pirata. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Articoli correlati
Esce per buttare la spazzatura e viene travolto e ucciso da un’auto: caccia al pirata della stradaUn uomo di 76 anni è stato travolto e ucciso da un'auto pirata nella serata di ieri, intorno alle 23, dopo essere uscito per buttare la spazzatura a...
Nicola Ambrisi travolto e ucciso mentre buttava la spazzatura: caccia al pirata della strada a CasalgrandeUna morte improvvisa, violenta, consumata in pochi istanti nel buio di una strada di periferia.
Aggiornamenti e contenuti dedicati a Vadim Cojocari
Argomenti discussi: Incidente a Roma, Vadim Cojocari morto investito da un'auto pirata: indagini in corso.
Vadim Cojocari travolto e ucciso a 35 anni a Tor Bella Monaca: caccia al pirata della stradaGli agenti della polizia locale di Roma Capitale indagano sull'investimento di Vadim Cojocari, travolto e ucciso da un'auto in via di Tor Bella Monaca ... fanpage.it
Incidente a Roma, Vadim Cojocari morto investito da un'auto pirata: indagini in corsoLa vittima aveva 34 anni. Determinanti le riprese delle telecamere di zona per ricostruire la dinamica dell'incidente ... romatoday.it