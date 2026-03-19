Vadim Cojocari travolto e ucciso a 35 anni a Tor Bella Monaca | caccia al pirata della strada

Vadim Cojocari, 35 anni, è stato investito e ucciso in via di Tor Bella Monaca. Gli agenti della polizia locale di Roma Capitale stanno conducendo le indagini per identificare il conducente dell'auto coinvolta nell'incidente. Al momento, non ci sono ancora dettagli sul veicolo o sul soggetto alla guida. La caccia al pirata della strada prosegue per ricostruire la dinamica dell'incidente.