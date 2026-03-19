Vacanze all’Avana con Salis e Lucano | prendete i pop corn la missione cubana pare un film di Boldi e De Sica

Due figure note del panorama politico e sociale sono state viste in vacanza all’Avana, insieme. Ilaria Salis e Mimmo Lucano sono stati fotografati mentre si trovavano nella capitale cubana, immersi in un soggiorno che ha attirato l’attenzione di alcuni. Le immagini sono state diffuse sui social, suscitando commenti tra chi li ha riconosciuti e chi ha commentato la loro presenza nella città caraibica.

“Vacanze all’Avana”: potrebbe essere il titolo del nuovo cinepanettone della sinistra radical chic. Dalla coppia Boldi e De Sica a quella formata da Ilaria Salis e Mimmo Lucano. Inutile nascondere che la mattatrice è Sant’Ilaria, “patrona delle case altrui”. L’ex maestra arrestata a Budapest, dopo aver scambiato il Parlamento Europeo per un centro sociale autogestito, ha deciso di esportare il suo inconfondibile stile rivoluzionario sotto il sole dei Caraibi. Insieme a lei, l’ex sindaco di Riace, Mimmo Lucano: pronti entrambi a una nuova rivoluzione, dopo aver postato l’ultimo selfie su Instagram. Altro che Boldi e De Sica: Vacanze all’Avana di Mimmo Lucano e Ilaria Salis. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Vacanze all’Avana con Salis e Lucano: prendete i pop corn, la missione cubana pare un film di Boldi e De Sica Articoli correlati Leggi anche: Salis e Lucano sulla nuova Flotilla: in missione a Cuba per sfidare Trump Milano-Cortina 2026, De Sica: “Critiche a Boldi? È un comico, sciocco offendersi”Home > Spettacoli > Milano-Cortina 2026, De Sica: “Critiche a Boldi? È un comico, sciocco offendersi” Christian De Sica, parlando ai microfoni di...