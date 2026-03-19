Va alle Poste in Sardegna per una ricarica da 2mila euro l'operatrice si accorge della truffa e salva la 50enne

Una donna di 50 anni si è recata alle Poste in Sardegna per effettuare una ricarica da 2.000 euro. Durante l'operazione, un'impiegata ha notato comportamenti sospetti legati alla transazione e ha evitato che la donna diventasse vittima di una truffa online. L'operatrice ha quindi bloccato la procedura, proteggendo la cliente da potenziali perdite finanziarie.