Va a prendere i figli a scuola | casa svaligiata

Un genitore è tornato a casa dopo aver preso i figli da scuola e ha trovato l’appartamento svaligiato. L’incidente si è verificato nel quartiere di Cesanella, che era già stato colpito in passato dai malviventi. I ladri sono entrati nell’abitazione mentre i proprietari erano assenti, approfittando dell’assenza. La polizia sta indagando sull’accaduto.

Va a prendere i figli a scuola i ladri ne approfittano: svaligiato un appartamento a Cesanella. Il quartiere era già finito nel mirino dei malviventi che ora sono tornati a colpire sempre in assenza dei proprietari. Ignoti hanno probabilmente effettuato un’azione di osservazione prima di introdursi nell’appartamento dove una coppia vive con i suoi due figli. I malviventi hanno atteso che la donna uscisse di casa e subito dopo sono entrati in azione: "Sono entrati tra le 13,45 e le 14,10 – spiega la vittima – ero uscita per andare a prendere i ragazzi a scuola, ci andiamo a turno io e una mia amica e guarda caso sono entrati proprio mentre non c’ero, probabilmente mi osservavano da qualche giorno". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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