Ustica eterno mistero Le parti civili divise | No all’archiviazione

Le parti civili nel processo sulla strage di Ustica hanno espresso univocamente la loro opinione, chiedendo che l’inchiesta non venga archiviata. La richiesta riguarda esclusivamente il proseguimento delle indagini e non coinvolge altre questioni. La posizione delle parti è chiara e senza divergenze, sottolineando l’intenzione di continuare a cercare risposte sulla vicenda.

Su una sola cosa tutte le parti civili sono d’accordo: "L’inchiesta sulla strage di Ustica non deve essere archiviata". Su tutto il resto, come noto, c’è una distanza abissale fra chi sostiene che il Dc9 Itavia il 27 giugno 1980 fu abbattuto da un missile durante una battaglia aerea e chi, invece, ritiene che a far precipitare l’aereo con 81 persone a bordo fu una bomba piazzata nella toilette posteriore. Per arrivare a una decisione sulla prosecuzione o meno delle indagini, però, serviranno ancora molti mesi. Chi sperava in tempi più celeri, infatti, è rimasto deluso. Sì, perché ieri il gip di Roma Livio Sabatini, che deve decidere sulla doppia opposizione alla richiesta di archiviazione presentata dalla Procura capitolina, dopo aver fatto l’appello delle parti offese (un centinaio) ha fissato il calendario delle prossime udienze. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ustica, eterno mistero. Le parti civili (divise): "No all’archiviazione" Articoli correlati Ustica: 450 pagine contro l’archiviazione, i parentiLa richiesta di non archiviare l’inchiesta sulla strage del DC-9 Itavia del 1980 torna al centro dell’attenzione pubblica in vista dell’udienza... Strage di Ustica, i parenti delle vittime: "No all'archiviazione dell'indagine"AGI - "Noi andremo là, il 18 marzo, chiedendo di non procedere con l'archiviazione dell'inchiesta sulla strage di Ustica, perché crediamo che ci... Contenuti utili per approfondire Ustica eterno mistero Le parti civili... Argomenti discussi: Ustica, eterno mistero. Le parti civili (divise): No all’archiviazione. I misteri irrisolti del caso Ustica a «Linea di confine»Il 27 giugno 1980 il volo DC-9 Itavia, partito da Bologna e diretto a Palermo, sparì dai radar e si inabissò nel Mar Tirreno vicino all’isola di Ustica. Morirono ottantuno persone, di cui 77 ... lagazzettadelmezzogiorno.it Strage di Ustica: 44 anni dopo, un mistero che ancora divide l’Italia. Cosa accadde la sera del 27 giugno 1980Il 27 giugno 1980, un aereo di linea DC-9 Itavia decollato da Bologna e diretto a Palermo si inabissò nel mar Tirreno nei pressi dell’isola di Ustica, causando la morte di 81 persone tra passeggeri e ... notizie.tiscali.it