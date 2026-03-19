usiena game il contest fra 7 istituti superiori

Domani all’università si svolgerà ‘USiena Game’, un contest a squadre rivolto agli studenti delle scuole superiori della zona. Sette istituti partecipano a questa competizione, che coinvolge giovani provenienti da diverse scuole del territorio. L’evento si svolge presso l’ateneo e mira a mettere alla prova le capacità dei partecipanti in diverse discipline.

Domani all’Università sarà ’USiena Game’, il contest a squadre dedicato agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado del territorio. Il tema dell’edizione di quest’anno, ’ Liberi di scegliere ’ è un invito agli studenti a sentirsi liberi di costruire il proprio futuro, andando oltre i pregiudizi e le convenzioni sociali. Il contest di Unisi (foto di archivio) si colloca all’interno della XVIII edizione di UniStemDay, evento internazionale che si svolge in contemporanea in 93 università e centri di ricerca in Italia e all’estero, come giornata dedicata alla diffusione della cultura scientifica tra i giovani. USiena Game, che si terrà alla Cripta della sede universitaria di San Francesco, sarà aperto alle 9 dai saluti istituzionali del Rettore Roberto Di Pietra e del professor Federico Maria Pulselli, delegato all’ Orientamento. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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