Nel 1962, su una spiaggia giamaicana, Ursula Andress si fece notare quando uscì dall’acqua indossando un bikini bianco e portando con sé un coltello al fianco. Questa scena divenne iconica, rappresentando uno dei momenti più memorabili del cinema di quegli anni. Ora, a 90 anni, la protagonista di quella scena è ancora ricordata per quel look che ha fatto la storia del costume da bagno.

Nel 1962, su una spiaggia giamaicana, Ursula Andress emerge dall’acqua con un bikini bianco e un coltello al fianco. Una scena breve, ma destinata a entrare nella storia. Oggi Ursula Andress compie 90 anni, ma quell’immagine continua a rappresentare un momento di svolta nel mondo del cinema e non solo. È il punto in cui moda, corpo e libertà si incontrano in modo nuovo. Fino ad allora il bikini era ancora considerato audace, quasi provocatorio. Con Ursula Andress cambia tutto. Quel gesto naturale e sicuro, introduce una femminilità diversa, più autonoma e consapevole. Quel costume diventa un simbolo, capace di attraversare i decenni senza perdere forza. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Ursula Andress: 90 anni e un bikini entrato nella storia

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