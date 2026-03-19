Le stazioni appaltanti sono state chiamate a rivedere i corrispettivi destinati alle imprese. La crisi interessa diversi settori tra cui l’autotrasporto, l’agroalimentare, la ristorazione collettiva, le costruzioni e i servizi alla persona. Questo aumento dei costi energetici, causato dal conflitto in Medio Oriente, mette a rischio la stabilità economica di molte imprese coinvolte.

Non solo l’industria, ma anche l’autotrasporto, l’agroalimentare, la ristorazione collettiva, le costruzioni e i servizi alla persona sono a rischio di una crisi senza precedenti per l’aumento dei costi energetici legato al conflitto in atto in Medio Oriente. L’allarme viene da Confcooperative Terre d’Emilia, secondo, la quale oltre la metà delle 620 cooperative aderenti sono esposte ad un "rischio grave", mentre per le altre l’aggravio dei costi determinerà comunque problemi rilevanti. "In diversi casi – spiega il presidente di Confcooperative Terre d’Emilia, Matteo Caramaschi – si sta ancora pagando l’impennata dei prezzi (mai rientrata,... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Urgente che le stazioni appaltanti adeguino i corrispettivi alle imprese"

Articoli correlati

Avviso ANAC alle stazioni appaltanti: disponibili gli avvisi pagoPA per le gare di novembre e dicembre 2025L’accesso agli avvisi di pagamento pagoPA avviene tramite il Portale dei pagamenti ANAC.

Leggi anche: Appalti pubblici, Anac: indicazioni alle stazioni appaltanti sulla corretta individuazione del contratto collettivo in gara

Approfondimenti e contenuti su Urgente che le stazioni appaltanti...

Temi più discussi: Urgente che le stazioni appaltanti adeguino i corrispettivi alle imprese; Codogno, biglietteria chiusa e macchinetta guasta: intervento urgente per i pendolari; Scalinata della stazione di Santa Lucia da rifare, i lavori entrano nel vivo a Carnevale; La foto degli attimi di terrore davanti al bar, il barista scaraventato contro i tavolini mentre passano le persone.

Le stazioni della metro più scenografiche del mondo, da Napoli a DubaiLe stazioni della metro di Napoli meritano di essere visitate come se fossero gallerie d’arte. Oltre all’ultima aperta, ad opera di Anish Kapoor, meritano particolare attenzione Toledo (tra le più ... donnamoderna.com

Le stazioni presidiate. Il nuovo servizio di RfiQuando cala la notte le stazioni ferroviarie di piazza Gramsci e piazza Italia diventano due edifici a rischio. Rete Ferroviaria Italiana, dopo le sollecitazioni ricevute dal Comitato per l’ordine e ... lanazione.it

JUVE-MILAN-ROMA: C’È QUALCOSA DI URGENTE DA CHIARIRE PRIMA CHE SIA TROPPO TARDI https://youtu.be/AYztawWqplo - facebook.com facebook

A #Firenze provvedimenti di circolazione per scavo urgente in via Sant'Angelo con chiusura chiusura della corsia di marcia nel tratto tra Via Antonio del Pollaiolo e Via Pisana in direzione Via Pisana. Obbligo di svolta a destra per chi da Via del Caparra entra x.com