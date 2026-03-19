Uomini e Donne Gianluca Costantino su Francesca e Manuel | Relazione mai finita

Gianluca Costantino, ex corteggiatore di Francesca Sorrentino a Uomini e Donne, ha recentemente affermato che la loro relazione non si è mai conclusa, nonostante le voci di separazione. Costantino ha espresso questa posizione in un’intervista, precisando che tra lui e Francesca non c’è stato un vero e proprio addio. La coppia è stata protagonista di diverse vicende durante il programma.

Gianluca Costantino ha corteggiato Francesca Sorrentino in una delle passate edizioni di Uomini e Donne. Lei dopo la fine della sua relazione con Manuel Maura aveva provato a ritrovato l'amore in trasmissione senza però riuscirci. L'ex tronista non era ancora riuscita a voltare pagina, infatti decise di abbandonare il trono senza fare una scelta, dicendo che avrebbe provato a frequentare Gianluca Costantino lontano dalle telecamere. La conoscenza giunse subito al termine, lui ospite a Casa Lollo ha rivelato che dopo Uomini e Donne gli dissero subito che la relazione tra Francesca Sorrentino e il suo ex fidanzato non era mai finita davvero. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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