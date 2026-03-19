Uno spreco alimentare non stop Come ridurre l’inquinamento

Lo spreco alimentare continua a essere un problema quotidiano, con consumatori che acquistano sia online sia nei negozi fisici. Per esempio, quando si tratta di frutta, le abitudini di acquisto variano e influenzano la quantità di cibo buttato via. La distinzione tra i due metodi di acquisto riguarda anche modalità e pratiche, senza che siano ancora evidenziate strategie specifiche di riduzione.

Comprare online o in un negozio fisico sono due cose diverse: per esempio riguardo la frutta non si ha idea di come possa arrivare, da dove provenga o se contenga pesticidi, invece in un negozio la si può selezionare più attentamente, così come gli altri cibi, leggendo l’etichetta; inoltre gli acquisti online prevedono dei costi aggiuntivi. Tuttavia, in alcune circostanze, è veramente indispensabile acquistare online, ad esempio quando è impossibile uscire di casa per cause maggiori, ma spesso si comprano più prodotti di quelli che realmente si consumano, inquinando l’ambiente e non tenendo conto che, invece, in molte parti del mondo ci sono persone che rimangono a digiuno per molti giorni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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