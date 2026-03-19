Un’inchiesta pubblicata da un giornale online e firmata da Stefano Rizzi evidenzia le criticità della sanità in Piemonte, analizzando dati precisi e aggiornati. Dopo quasi nove anni di gestione chiamata “Cura Cirio”, ora affidata all’assessore Riboldi, si osservano peggioramenti crescenti nei servizi sanitari. La relazione si concentra sui risultati e sui numeri riguardanti la situazione attuale del sistema sanitario regionale.

Un giornalista, Stefano Rizzi, e un giornale on-line, lo Spiffero, fanno il loro mestiere e pubblicano un resoconto, numeri alla mano, dell’agghiacciante situazione della sanità piemontese dopo quasi nove anni della “ Cura Cirio “, ora delegata all’assessore Riboldi dopo cinque anni di Icardi. Meno male che c’è ancora qualcuno che lo fa, visto il clima da calma piatta prima della bufera nel quale sguazza anche un’opposizione da strapparsi i capelli. Tuttavia nemmeno il più disincantato studioso delle malefatte del centrodestra avrebbe immaginato che il direttore del giornale fosse chiamato a difendere l’operato, suo e del giornalista, di fronte alle pressioni che vengono addirittura dai ministeri romani per ridurre al silenzio l’informazione libera. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Un’inchiesta rivela il buco della sanità piemontese. Più si sale peggio va

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