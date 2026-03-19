Un' Europa inadatta a gestire le crisi

A Bruxelles si evita di usare la parola emergenza, ma questa è la realtà con cui l'Europa si trova a fare i conti. Le crisi si succedono senza sosta e i governi europei sembrano impreparati a rispondere adeguatamente. La capacità di gestire le situazioni critiche appare limitata, e anche le istituzioni più influenti faticano a trovare soluzioni efficaci.

C'è una parola che a Bruxelles evitano con cura: emergenza. Eppure è esattamente ciò che stiamo vivendo. Non una difficoltà passeggera, ma una crisi che rischia di diventare strutturale fino a piegare l'Europa su sé stessa. Il Consiglio europeo, convocato oggi e domani nella capitale belga, arriva in ritardo, un ritardo politico e culturale. Si parlerà di Ucraina e naturalmente di competitività, ma sotto questa voce ribolle il vero nodo: l'energia. E su questo terreno l'Unione si scopre divisa, fragile, incapace di agire come un blocco. Da una parte i Paesi che il problema lo sentono meno perché dispongono del nucleare o hanno ampie capacità finanziarie, come Francia e Germania, che possono permettersi di difendere l'assetto attuale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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