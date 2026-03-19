Un’altra storia

Per molti anni, gli studiosi hanno cercato di capire come e perché la civiltà maya precolombiana abbia subito un collasso. Le ricerche hanno analizzato i resti archeologici e le testimonianze lasciate dai antichi abitanti della regione. La questione ha coinvolto diverse discipline e ha portato a numerosi studi, senza tuttavia arrivare a una conclusione definitiva.

Per molti anni gli esperti si sono chiesti come e perché la civiltà precolombiana maya fosse collassata. Oggi, grazie a nuovi studi, gli archeologi si domandano come ha fatto a sopravvivere Per molti anni gli esperti si sono chiesti come e perché la civiltà precolombiana maya fosse collassata. Oggi, grazie a nuovi studi, gli archeologi si domandano come ha fatto a sopravvivere A sette anni Francisco Estrada-Belli aveva paura che tutta la storia sarebbe stata scoperta prima che lui fosse abbastanza grande da dare il suo contributo. Era il 1970 e con i suoi genitori era partito da Roma per andare a trovare dei parenti in Guatemala. Visitarono anche le antiche rovine maya di Tikal. 🔗 Leggi su Internazionale.it

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