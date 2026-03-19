Una storia di grande coraggio 25 ebrei salvati alla Maggiore

Nel giugno del 1944, durante la Seconda guerra mondiale, venticinque ebrei internati nel Castello Guglielmi ad Isola Maggiore furono messi in salvo grazie all’intervento di un parroco, di un agente della Pubblica Sicurezza e di quindici pescatori. Questa operazione di salvataggio coinvolse diverse figure locali che decisero di intervenire per proteggere le persone internate nel castello. La vicenda si concluse con l’estrazione e la fuga degli internati dal luogo di prigionia.

Nel giugno del 1944, durante la Seconda guerra mondiale, 25 ebrei internati nel Castello Guglielmi ad Isola Maggiore furono messi in salvo grazie all’intervento di un parroco, un agente della Pubblica Sicurezza e 15 pescatori. Prima dell’occupazione tedesca, avvenuta dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943, Isola Maggiore era una piccola comunità rurale caratterizzata da una vita semplice, scandita soprattutto dalla pesca. Con l’arrivo dei tedeschi, però, la situazione cambiò profondamente e la popolazione si trovò a vivere momenti di grande tensione e paura. In questo contesto, l’arrivo di 25 ebrei ad Isola, destinati ad essere trasferiti nei campi di concentramento, accresceva fortemente le paure degli isolani. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Una storia di grande coraggio 25 ebrei salvati alla Maggiore Articoli correlati Un ospedale, una finta diagnosi, decine di ebrei salvati: Giovanni Borromeo, l’eroe silenzioso del Morbo KNato a Roma il 15 dicembre 1898 in una famiglia di medici, Giovanni Borromeo scelse fin da giovane di restare fedele ai suoi principi. Gli italiani ebrei protagonisti dell’economia italiana. Torna alla luce una storia quasi dimenticata«Dunque, quello che avviene dopo il 1945 non è il ripristino dello status quo ante», avverte David Bidussa nella prefazione al saggio dello storico... Una raccolta di contenuti su Una storia di grande coraggio 25 ebrei... Temi più discussi: Una storia di grande coraggio 25 ebrei salvati alla Maggiore; Volantone. L’Ultima Cena di Duccio; Il volto delle Donne; Panerai celebra Veronelli: I Sodi e la storia di una grande amicizia. 'Nello spirito dell'Orsa maggiore' di Massimo MaggiariUn romanzo che sfida le definizioni di genere posizionandosi come un Western delle vette Un romanzo che sfida le definizioni di genere posizionandosi come un Western delle vette o, più propriament ... adnkronos.com Una grande storia italiana, ecco il francobollo dei 100 anni del Corriere dello SportUna storia italiana che non smette di stupire ed emozionare. È con questo spirito che ieri il Centenario del Corriere dello Sport ha vissuto un'altra giornata speciale. Nella cornice di Palazzo ... corrieredellosport.it Sinistro di Dimarco maggiore di quello di Maradona #dimarco #maradona #ocwsport - facebook.com facebook #18MARZO 1848 A Milano, una grande manifestazione per chiedere agli austriaci maggiore libertà di stampa e maggiore autonomia si trasforma rapidamente in un'insurrezione armata: è la prima delle CINQUE GIORNATE DI MILANO, preludio della 1ª gu x.com