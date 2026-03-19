Nel tratto dello Stretto di Hormuz, finora sono passate circa 90 navi, secondo le ultime stime. Mentre molte sono di nazionalità cinese, non sono le uniche a transitare senza problemi, poiché alcune altre imbarcazioni sembrano muoversi liberamente e vengono autorizzate dagli iraniani. La presenza di diverse compagnie marittime in questa zona si conferma, anche se il controllo e le restrizioni sembrano variare.

Ma a Hormuz solo le navi cinesi scorazzono come vogliono? Sembra proprio di no, c’è anche qualche altro armatore libero di andare, evidentemente protetto dagli iraniani, se vengono segnalati passaggi anche di navi, ad esempio, con bandiera greca. Che si tratti di accordi stipulati sulla Via della Seta? O, più semplicemente, bisogna credere agli iraniani quando dicono che attaccheranno solo americani e israeliani? Per ora ad occidente prevalgono solo gli appelli: l’Imo (l’organizzazione mondiale marittima) ieri ha parlato di nuovo di 20.000 marittimi di varia nazionalità bloccati a bordo di circa 3.200 petroliere e navi mercantili nel Golfo Persico. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Una rotta sicura nello Stretto di Hormuz: così sono passate già 90 navi

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